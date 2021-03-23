Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дешам не считает, что матч с Украиной будет легким

21:34
Теги:

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Украины.

«Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче — 7:1, — цитирует Дешама UA-Футбол 23 марта. — Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. У Украины хорошая команда, которая любит владеть мячом.

Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. Сине-желтые победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру».

Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало в 22.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.ua-football.com/ukrainian/national/1616521557-desham-yeto-budet-ne-ta-ukraina-kotoruyu-my-obygrali-7-1.html

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...