Дешам не считает, что матч с Украиной будет легким
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Украины.
«Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче — 7:1, — цитирует Дешама UA-Футбол 23 марта. — Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. У Украины хорошая команда, которая любит владеть мячом.
Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. Сине-желтые победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру».
Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало в 22.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.ua-football.com/ukrainian/national/1616521557-desham-yeto-budet-ne-ta-ukraina-kotoruyu-my-obygrali-7-1.html
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