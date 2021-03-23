Дешам не считает, что матч с Украиной будет легким

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Украины.

«Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче — 7:1, — цитирует Дешама UA-Футбол 23 марта. — Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. У Украины хорошая команда, которая любит владеть мячом.

Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. Сине-желтые победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру».

Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало в 22.45 по московскому времени.