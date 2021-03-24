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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Маттейс де Лигт: «Исход матча с Турцией решили детали»

22:57
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Защитник сборной Голландии Маттейс де Лигт поделился впечатлениями после матча с командой Турции (2:4) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Исход матча решили детали, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 24 марта. — В эпизоде с первым голом мяч попал мне в руку и изменил траекторию. Мне показалось, что после моего удара головой мяч пересек линию, но мы не можем знать точно, и нет смысла обсуждать это».

В составе победителей хет-трик сделал Бурак Йылмаз.

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