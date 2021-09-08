«Три очка есть и это хорошо». Реакция болельщиков на игру сборной России против Мальты

Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне выиграли со счетом 2:0.

Болельщики негативно отреагировали на результат и расклады в группе:

волк волков: «Сегодня счастливый день. Если представить, что играли бы, например, с Германией, то счет мог быть 0:9. Стыд и позор нашему футболу и его руководству».

Михаил _: «Задача проста, как 3 копейки: не проиграть Хорватии, победить словаков и словенцев. Все. Хорваты где-либо еще очки потеряют, главное самим не растерять свои шансы».

BADGIO 76: «Мда. Три очка есть и это хорошо. А игры пока не видно. Хотя и времени не так много было, чтобы связки наиграть. Удачи!»

Юра Rockstar Глушков: «Игра была жутко унылой, но с победой!»

Игра была жутко унылой, но с победой! pic.twitter.com/QScyv3eCc6 — Юра Rockstar Глушков (@CrazyYura) September 7, 2021

Олег Бабков: «Что мы будем делать в Хорватии с такой игрой, я даже боюсь представить. Два гола, которые нам подарили мальтийцы и фортуна. Конечно, везет сильнейшим, но так дело не пойдет».

Что мы будем делать в Хорватии,с такой игрой, я даже боюсь представить. Два гола,которые нам подарили мальтийцы и фортуна. Конечно, везёт сильнейшим,но так дело не пойдёт. — Олег Бабков. (@08ikYfE2u40COhS) September 7, 2021

Флейм: «Последние полчаса нормально бегали, но смелости смелой команде явно не хватало, чтобы бить по воротам».

Последние полчаса нормально бегали, но смелости смелой команде явно не хватало, чтобы бить по воротам — Флейм (@omgFlame) September 7, 2021

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.