«Три очка есть и это хорошо». Реакция болельщиков на игру сборной России против Мальты
Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне выиграли со счетом 2:0.
Болельщики негативно отреагировали на результат и расклады в группе:
волк волков: «Сегодня счастливый день. Если представить, что играли бы, например, с Германией, то счет мог быть 0:9. Стыд и позор нашему футболу и его руководству».
Михаил _: «Задача проста, как 3 копейки: не проиграть Хорватии, победить словаков и словенцев. Все. Хорваты где-либо еще очки потеряют, главное самим не растерять свои шансы».
BADGIO 76: «Мда. Три очка есть и это хорошо. А игры пока не видно. Хотя и времени не так много было, чтобы связки наиграть. Удачи!»
Юра Rockstar Глушков: «Игра была жутко унылой, но с победой!»
Олег Бабков: «Что мы будем делать в Хорватии с такой игрой, я даже боюсь представить. Два гола, которые нам подарили мальтийцы и фортуна. Конечно, везет сильнейшим, но так дело не пойдет».
Флейм: «Последние полчаса нормально бегали, но смелости смелой команде явно не хватало, чтобы бить по воротам».
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
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