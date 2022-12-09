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Сегодня, 08:22

Люк Шоу заявил о желании работать с Саутгейтом, несмотря на результат Англии на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу хочет продолжать выступать в национальной команде под руководство Гарета Саутгейта, сообщает Manchester Evening News.

«Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нем, не было много лет. Мы не выиграли трофеев, это огорчает, но мы на верном пути. Конечно, начнутся всякие разговоры, если мы не победим в субботу, но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе», — сказал Шоу.

Матч 1/4 финала ЧМ-20222 Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало — в 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Люк Шоу
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