Люк Шоу заявил о желании работать с Саутгейтом, несмотря на результат Англии на ЧМ-2022

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу хочет продолжать выступать в национальной команде под руководство Гарета Саутгейта, сообщает Manchester Evening News.

«Разумеется, мы хотим и дальше работать с ним. Такого успеха, как при нем, не было много лет. Мы не выиграли трофеев, это огорчает, но мы на верном пути. Конечно, начнутся всякие разговоры, если мы не победим в субботу, но мы не хотим думать о плохом. Мы уверены в себе», — сказал Шоу.

Матч 1/4 финала ЧМ-20222 Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало — в 22.00 мск.