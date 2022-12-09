Во Франции считают Англию фаворитом чемпионата мира

Журналист французской редакции Goal.com Наим Бенеддра в комментарии для «СЭ» поделился мнением о команде Дидье Дешама.

— Почему Франция выиграет чемпионат мира?

— Рецепт победы четырехлетней давности все еще действует. Дидье Дешам по-прежнему на тренерском посту, в обойме и основные творцы триумфа — Мбаппе, Гризманн, Варан, Льорис. Командная игра все еще на высоком уровне, как и психологическое состояние. Франция уже сняла проклятие с чемпионов мира, которые в последние годы все время выбывали до начала плей-офф. Наконец, у нас есть Мбаппе. Как можно не быть оптимистичным, когда у тебя в составе такая машина?

— Почему Франция не выиграет чемпионат?

— Пока Франция идет по ровному пути: все соперники были слабее нас. Англия станет первым серьезным препятствием на пути. Как Упамекано и Варан будут бороться с быстрыми английскими форвардами, учитывая, что это несыгранная пара? Да и позиция Кунде вызывает вопросы: он играет на месте правого защитника, хотя лучше выглядит в центре. Обязательно нужно избежать травм: Франция и так потеряла много футболистов, и, к примеру, у Тчуамени, Тео и Рабьо вообще нет адекватных замен.

— Если не Франция, то кто станет чемпионом?

— Если Франция вылетит, то, думаю, Англия пройдет путь до конца. Это одновременно зрелая и молодая команда, у которой есть опыт серьезных побед на двух крупных турнирах подряд. Рэшфорд и Фоден показывают приятный футбол. И даже те, кого постоянно критикуют, отлично выглядят на турнире — я говорю о Магуайре и Хендерсоне. Но для победы британцам надо избежать серии пенальти.