Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:15

Во Франции считают Англию фаворитом чемпионата мира

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Журналист французской редакции Goal.com Наим Бенеддра в комментарии для «СЭ» поделился мнением о команде Дидье Дешама.

 — Почему Франция выиграет чемпионат мира?

— Рецепт победы четырехлетней давности все еще действует. Дидье Дешам по-прежнему на тренерском посту, в обойме и основные творцы триумфа — Мбаппе, Гризманн, Варан, Льорис. Командная игра все еще на высоком уровне, как и психологическое состояние. Франция уже сняла проклятие с чемпионов мира, которые в последние годы все время выбывали до начала плей-офф. Наконец, у нас есть Мбаппе. Как можно не быть оптимистичным, когда у тебя в составе такая машина?

— Почему Франция не выиграет чемпионат?

— Пока Франция идет по ровному пути: все соперники были слабее нас. Англия станет первым серьезным препятствием на пути. Как Упамекано и Варан будут бороться с быстрыми английскими форвардами, учитывая, что это несыгранная пара? Да и позиция Кунде вызывает вопросы: он играет на месте правого защитника, хотя лучше выглядит в центре. Обязательно нужно избежать травм: Франция и так потеряла много футболистов, и, к примеру, у Тчуамени, Тео и Рабьо вообще нет адекватных замен.

— Если не Франция, то кто станет чемпионом?

 — Если Франция вылетит, то, думаю, Англия пройдет путь до конца. Это одновременно зрелая и молодая команда, у которой есть опыт серьезных побед на двух крупных турнирах подряд. Рэшфорд и Фоден показывают приятный футбол. И даже те, кого постоянно критикуют, отлично выглядят на турнире — я говорю о Магуайре и Хендерсоне. Но для победы британцам надо избежать серии пенальти.

Яссин Буну, Неймар, Килиан Мбаппе. Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»
Мощный взрыв прогремел в «Меге Химки» во время пожара
Британцы рассказали о чувстве стыда из-за проблем с беженцами
Россиянин Виктор Бут поблагодарил всех за освобождение и поддержку
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Месси vs Роналду: финал ЧМ-2022, о котором страшно даже мечтать. Увидим ли мы одну из величайших развязок в истории спорта?
В Бразилии видят Португалию основным конкурентом за титул чемпиона мира
Луис Энрике собирается вернуться в клубный футбол. Его последней командой была «Барселона» в 2017-м
Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что игрок не вписывается в модель игры сборной
Чемпион мира-1994 Таффарел считает, что Тите вселяет уверенность в игроков сборной Бразилии
Фофана: «Мбаппе — человек, который не следит за прессой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Упамекано — о том, как Англии защищаться против Мбаппе: «Стоит лечь спать пораньше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости