Лунев присоединится к сборной России в среду

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, когда к команде присоединится голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

«Лунев прилетит завтра утром рано. Остальные добрались — тренировалось 26 игроков. Лунев присоединится завтра, Оздоев ждет нас в Сочи», — сказал Владимиров.

В последний раз голкипер «Зенита» вызывался в расположение национальной команды в октябре 2019 года на матчи отборочного цикла чемпионата Европы.

Сборная России в марте проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта — дома с командой Словении, 30 марта — в гостях против словаков.

(Даниил Алешин)