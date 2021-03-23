Лунев присоединится к сборной России в среду
16:23
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, когда к команде присоединится голкипер «Зенита» Андрей Лунев.
«Лунев прилетит завтра утром рано. Остальные добрались — тренировалось 26 игроков. Лунев присоединится завтра, Оздоев ждет нас в Сочи», — сказал Владимиров.
В последний раз голкипер «Зенита» вызывался в расположение национальной команды в октябре 2019 года на матчи отборочного цикла чемпионата Европы.
Сборная России в марте проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта — дома с командой Словении, 30 марта — в гостях против словаков.
(Даниил Алешин)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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