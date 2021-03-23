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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Лещенко объяснил, почему сборная России должна обыграть Мальту

16:39
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия.

«Состав не видел, но, похоже, Черчесов вызвал какую-то молодежь из «Динамо», чему я рад. Мы обязаны проходить Мальту. Видится мне, что у сборной достаточно сбалансированный состав с хорошей скамейкой. Думаю, то, что мы уже вошли в чемпионат после зимнего перерыва и немножко разыгрались, вселяет уверенность в нашу завтрашнюю победу», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Екатерина Звенигородская)

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