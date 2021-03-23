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Дзюба хочет обогнать Кержакова по голам за сборную

16:22

Капитан сборной России Артем Дзюба заявил о намерении обогнать Александра Кержакова в списке бомбардиров национальной команды. На данный момент на счету Дзюбы 26 точных ударов в составе сборной, по этому показателю он делит второе место с Владимиром Бесчастных. Кержаков — лучший бомбардир сборной России с 30 голами.

— Ставите ли вы цель, сколько мячей забить?

— Главное, чтобы команда победила. Если я буду играть правильно, то это самое главное. Хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова. Это было бы прекрасно! Надеюсь, получится. Время покажет.

Дзюба был вызван в сборную на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022: против Мальты, Словении и Словакии.
(Данил Алешин)

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