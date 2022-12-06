Льоренте заявил, что газон не играл на пользу сборной Испании в матче с Марокко

Полузащитник сборной Испании Маркос Льоренте отреагировал на поражение от национальной команды от Марокко (0:0, по пенальти 0:3) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Судьбу матча решили пенальти. Можно провести прекрасную игру и не забить, а в серии пенальти возможен любой исход. Нам было непросто, соперник закрылся в обороне, газон тоже был не на нашей стороне. Нужно отдать должное марокканцам, которые очень хорошо оборонялись и старательно работали», — сказал Льоренте в эфире испанского телевидения.

Сборная Марокко выпервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который также пройдет 6 декабря. Четвертьфинальный матч состоится 10 декабря.