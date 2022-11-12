Мартинес — о вызове в сборную Аргентины на ЧМ-2022: «Я так давно мечтал об этом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес прокомментировал вызов в национальную команду на чемпионат мира-2022.

«Я так давно мечтал об этом, визуализировал, просил. Я так часто желал этого, что сегодня эта огромная мечта, которая была с детства, осуществилась. Я помню, как родители подарили мне футболку национальной сборной, и я был так счастлив, что собирался играть в соседнем доме, представляя, что я один из игроков…

Я бесконечно благодарен самым важным людям в моей жизни, которые знают, что они всегда в моем сердце! Давайте соберемся все вместе и будем едины как никогда. Вперед, Аргентина», — написал Мартинес в своих социальных сетях.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.