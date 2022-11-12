Каррера считает, что Промес заслужил поехать на ЧМ-2022 в составе сборной Нидерландов

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал для «СЭ» непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в окончательную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира-2022.

«Квинси заслужил быть в сборной Нидерландов своей игрой на поле. Тренер мог связать выбор состава с политикой. Хотя, возможно, есть более достойные альтернативы... Но это очень трудно представить», — сказал Каррера «СЭ».

Промес в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач.

Состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.