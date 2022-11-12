Тарханов считает, что сборная Нидерландов не ослабнет без Промеса на ЧМ-2022

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о невызове нападающего «Спартака» Квинси Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

«У голландцев и без него большое количество топовых игроков из лучших чемпионатов. Любой один футболист в любой сборной не поехал бы — ничего бы не произошло. И Аргентина без Месси бы не ослабла. Там и без него много футболистов хорошего уровня. Это же чемпионат мира, там и так лучшие из лучших, которые приезжают из лучших клубов мира», — приводит «Спорт день за днем» слова Тарханова.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Сборная Нидерландов сыграет в группе A с командами Катара, Эквадора и Сенегала.