Лионель Месси сравнялся по голам на чемпионатах мира с Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся по голам на чемпионатах мира с форвардом Португалии Криштиану Роналду.

26 ноября Месси открыл счет в матче с Мексикой на ЧМ-2022. Этот гол стал для него восьмым на чемпионатах мира.

По этому показателю аргентинец сравнялся с Роналду, который ранее забил Гане (3:2) в первом туре чемпионата мира в Катаре.

Также Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира.