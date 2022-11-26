С момента дебюта Месси на чемпионате мира, только у Томаса Мюллера больше результативных действий на ЧМ

Нападающий Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионате мира. Он отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Мексики.

С момента дебюта Месси на чемпионате мира в 2006 году, только у Томаса Мюллера (16) больше результативных действий на ЧМ, чем у Месси (13 — 8 голов и 5 передач).

Также Месси забил свой четвертый гол из-за пределов штрафной на ЧМ, больше только у бразильца Ривелино (5).

Отметим, что игра против Мексики стала для Месси 21-й на чемпионатах мира.