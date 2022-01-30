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«Левандовски — главная ударная сила Польши. Но с ним можно справиться». Романцев — о матче Россия — Польша

Романцев уверен, что сборная России сможет справиться с Робертом Левандовски в отборе на ЧМ-2022
Александр Львов
Обозреватель

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о главной звезде сборной Польши — форварде Роберте Левандовски. Сборная России сыграет против поляков в отборе на чемпионат мира-2022.

«Левандовски — главный и самый серьезный козырь поляков. Для своей сборной он значит то же, что в свое время значил для бразильцев Пеле, а для аргентинцев Марадона. С ними это были одни команды, а без них — другие. Левандовски — форвард без слабых мест, обладающий ударом с обеих ног и головой, потрясающим голевым чутьем и умением чувствовать партнера. Вряд ли поляки во встрече с нами построят всю игру через своего капитана. Это было бы слишком предсказуемо. Но то, что его опеке будет уделено особое внимание, они, безусловно, учтут и постараются использовать.

Думаю, что Карпин не пойдет на то, чтобы прикрепить к Левандовски персонального опекуна, который против таких умельцев чаще всего не срабатывает. На последнем Евро проблему Левандовски удалось решить только словакам, которым он не забил. А вот испанцам и шведам в групповом турнире этого сделать не удалось, и они получили от поляка три мяча на двоих. Ясно, что на сегодня лучший футболист года — главная ударная сила наших соперников в стыковом матче. Но эта задача из тех, с которой можно справиться", — сказал Романцев.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Трибуны. «Поражает: в нашем футболе столько проблем, но мы придумали еще одну — Fan ID». Мнение Романцева

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Роберт Левандовски
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