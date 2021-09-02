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Лев Лещенко: «Сборная России вселяет надежду, но нужно вернуть Дзюбу»

10:51
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:0).

Сборная России по&nbsp;футболу.Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!

«Другого результата я и не ждал. Команда еще не сыгранна в достаточной степени, связки пока не все работают. Хотя в обороне сыграли грамотно. Игра была вязкой, хорваты тоже особо не упирались, их вполне устраивала эта ничья. Наша сборная вселяет надежду. Как всегда, Головин себя хорошо проявил, Фернандес. Наши опытные игроки проявили себя. Неплохо смотрелся Захарян, он становится любимцем. Арсен обострял игру, шел в проход, наносил удары. Угроза два раза шла только от него. К сожалению, тяжело переходили в середину поля. Хорваты с этим же справлялись легко, футболисты нашей команды оказывали какой-то условный прессинг, все подборы оставались за соперником. Нужно больше индивидуальной игры. Страдают удержание мяча и точность передач. Если получится все доработать, потенциал у нас есть. Но не хватает настоящего мастерства, у нас в этом плане идет отставание от европейского футбола. Футболисты мало играют на высоком уровне. Головин, наверное, выделяется из-за того, что он стабильно играет в топ-чемпионате. Может быть, сейчас Карпин определит основной состав, чтобы тактически выстроить грамотно, тогда уже по схеме все будет работать», — сказал Лещенко «СЭ».

Также заслуженный артист оценил, кто еще мог бы помочь сборной.

«Жаль, что не попал в состав Макаров. Я бы еще попробовал Тюкавина, потому что Заболотный довольно ограниченный игрок. Он борется, сражается, но нужен технарь. Я ранее критиковал Дзюбу, потому что он исполнял роль как бы баскетбольного «столба», но от него шла агрессия. Мне кажется, его надо возвращать в сборную. Хоть я и не поклонник Дзюбы, но в центре без него пока ничего не получается. Сейчас главное — нарабатывать связки. Хорваты быстро переходили из обороны в атаку, а наши начинают катать мяч на периметре, это не создает опасности. Физически команда выглядела неплохо, теперь надо решать вопросы с нападением», — добавил Лещенко.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Сергей Федоров все материалы автора

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