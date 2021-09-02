Лев Лещенко: «Сборная России вселяет надежду, но нужно вернуть Дзюбу»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:0).

«Другого результата я и не ждал. Команда еще не сыгранна в достаточной степени, связки пока не все работают. Хотя в обороне сыграли грамотно. Игра была вязкой, хорваты тоже особо не упирались, их вполне устраивала эта ничья. Наша сборная вселяет надежду. Как всегда, Головин себя хорошо проявил, Фернандес. Наши опытные игроки проявили себя. Неплохо смотрелся Захарян, он становится любимцем. Арсен обострял игру, шел в проход, наносил удары. Угроза два раза шла только от него. К сожалению, тяжело переходили в середину поля. Хорваты с этим же справлялись легко, футболисты нашей команды оказывали какой-то условный прессинг, все подборы оставались за соперником. Нужно больше индивидуальной игры. Страдают удержание мяча и точность передач. Если получится все доработать, потенциал у нас есть. Но не хватает настоящего мастерства, у нас в этом плане идет отставание от европейского футбола. Футболисты мало играют на высоком уровне. Головин, наверное, выделяется из-за того, что он стабильно играет в топ-чемпионате. Может быть, сейчас Карпин определит основной состав, чтобы тактически выстроить грамотно, тогда уже по схеме все будет работать», — сказал Лещенко «СЭ».

Также заслуженный артист оценил, кто еще мог бы помочь сборной.

«Жаль, что не попал в состав Макаров. Я бы еще попробовал Тюкавина, потому что Заболотный довольно ограниченный игрок. Он борется, сражается, но нужен технарь. Я ранее критиковал Дзюбу, потому что он исполнял роль как бы баскетбольного «столба», но от него шла агрессия. Мне кажется, его надо возвращать в сборную. Хоть я и не поклонник Дзюбы, но в центре без него пока ничего не получается. Сейчас главное — нарабатывать связки. Хорваты быстро переходили из обороны в атаку, а наши начинают катать мяч на периметре, это не создает опасности. Физически команда выглядела неплохо, теперь надо решать вопросы с нападением», — добавил Лещенко.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.