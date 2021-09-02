Форвард сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук высказался по поводу ничьей в матче отбора к ЧМ-2022 с командой Казахстана (2:2).

«Нам сегодня было очень важно взять три очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас. Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше. Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в ее расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли три очка, чем я забил гол.

Я даже не поверил, когда пропустили второй гол. Забили на 93-й минуте, осталось еще 3... Нужно было сыграть более просто. Не забиваешь ты — забивают тебе», — сказал Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1/Футбол 2».