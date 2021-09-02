Член исполкома РФС Анохин: «Не могу критиковать сборную»
Член исполкома РФС, гендиректор «Химок» Сергей Анохин в разговоре с «СЭ» высказался о матче квалификации чемпионата мира-2020 Россия — Хорватия (0:0).
«Игра хорошая. Мало моментов? Нам надо поддерживать сборную. Я же не могу ее критиковать. Мы радуемся, что она есть. Не могу сказать, стало ли лучше. Сложно оценивать, я не такой большой специалист», — заявил «СЭ» Анохин.
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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