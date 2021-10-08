Лев Лещенко: «Если Россия победит Словакию, это будет чудо»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакии.

«Ожидания перед матчем тревожные, — сказал Лещенко «СЭ». — У нас нет настоящих опорников. Плюс, не будет Головина и Дзюбы. У нас некому забивать, нет нападающих. Кто будет играть в нападении? Тюкавина тоже не взяли. Я бы на месте нападающего посмотрел бы на Сергеева из «Крыльев». Против «Динамо» он просто разрывал. Если сегодня победим Словакию, это будет чудо».

Матч Россия — Словакия пройдет в Казани в пятницу, 8 октября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — на третьей строчке с 9 баллами.