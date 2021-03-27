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Лещенко — о матче Россия — Словения: «Блистательная победа нашей футбольной дружины»

20:02
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отбора к чемпионату мира-2022.

27 марта в игре Россия — Словения нападающий Артем Дзюба оформил дубль в ворота Яна Облака.

«Словенцы очень крепкая команда, — сказал Лещенко «СЭ». — И как мне кажется, индивидуально они сильнее наших игроков. Кроме Дзюбы, который сегодня на поле творил чудеса. Артем играл просто потрясающе. Команда с Дзюбой и без него — это совершенно два разных коллектива. Наши ребята молодцы! Шесть очков подряд в отборочных — это просто прекрасный результат. По линиям у нас все отлично. Это блистательная победа нашей футбольной дружины. Хочется пожелать, чтобы они в Словакии тоже хорошо отыграли. Безумный график, конечно, но игроки у нас есть».

Лещенко также сравнил победу основной сборной с победой молодежной команды над сборной Исландии.

«Основная сборная сегодня поддержала наша молодежную команду, которая играла еще лучше. Молодежка играла потрясающе совершенно. И главное, что они индивидуально все хороши», — добавил Лещенко.

Следующий матч сборная России проведет против Словакии. Матч пройдет 30 марта в 21:45 по московскому времени на стадионе «Антона Малатинского» (Словакия, Трнава).

(Артем Бухаев)

Россия — Словения

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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