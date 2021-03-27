Черчесов объяснил, почему выпустил Заболотного, а не Соболева в матче со Словенией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий Александр Соболев так и не появился на поле в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).
— Почему вышел Заболотный, а не Соболев? Потому что матч был в Сочи?
— Не имеет значения, что матч был в Сочи. Имеет значение характер матча. Словенцы перехватили инициативу. Нужен был мобильный игрок. В той схеме, на которую мы перешли, нужен был Заболотный. Он играл не по защитнику, а по опорнику. Он вышел и сделал свою работу.
— Почему в такой сложный момент решили выпустить дебютанта Мухина?
— Он умеет играть в футбол, поэтому он в сборной. Нужны были его качества. Он умеет перекрывать зоны, он быстрый, мобильный. Нет разницы, опытный он или нет, — сказал Черчесов.
(Константин Колмаков)
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