Точилин: «Россия явно не фаворит в борьбе за выход на чемпионат мира. Даю 50% на проход подопечных Карпина»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, кого считает оптимальными соперниками для сборной России в стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.

«Сейчас все научились играть и могут быть достаточно неудобны для сборной России, — приводит слова Точилина RT. — К тому же на такой стадии простых команд не бывает. Нельзя думать о том, что какой-то соперник слабее. Да, хорошо бы играть против тех, кого мы точно сможем обыграть, но в будущее не заглянешь».

По его мнению, главный тренер сборной России Валерий Карпин должен грамотно подготовить команду к предстоящим матчам.

«Россия явно не фаворит в борьбе за выход на чемпионат мира, но и не аутсайдеры. Даю 50% на проход подопечных Карпина», — подытожил Точилин.

Сегодня, 26 ноября состоится жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в число сеяных команд при жеребьевке. В первом раунде россияне сыграют с Австрией, Польшей, Македонией, Турцией или Чехией. Команда Валерия Карпина по решению УЕФА не сможет встретится с Украиной, которая попала в число несеянных команд.

Полуфинальные матчи стыкового турнира пройдут с 24 по 25 марта 2022 года, финальные — с 28 по 29 марта.