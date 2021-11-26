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Кудряшов объяснил, почему не подошел к трибуне болельщиков после матча с Хорватией

12:00
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» вспомнил первые минуты после окончания матча с Хорватией.

— После финального свистка я сразу ушел в подтрибунку. Навстречу шел кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы входили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушел в себя.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты