Кудряшов: «Не мог оставить команду вдесятером»

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал, что хотел попросить замену сразу после автогола в матче против Хорватии (0:1).

— Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, все сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена — я ответил, что да. Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.

До конца матча постоянно схватывало заднюю и переднюю. Я не мог бежать на скорости. А на 88-й минуте свело вторую ногу... Старался ни о чем не думать — просто хотелось помочь. Понимал, что шансов немного. Но надежда умирает последней. Мы не сдались, и я думаю, что после гола у нас и мяч начал держаться, и поле стало нормальным. Интересно, почему этого не было до гола...

Из-за поражения в матче с Хорватией сборная России заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на мировое первенство. Теперь российской команде предстоит участие в стыковых матчах.

Кудряшов стал автором автогола в игре с хорватами. Этот мяч оказался единственным в матче.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022