Кудряшов: «Сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел страну»

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал, что происходило в раздевалке после матча с Хорватией.

— В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022