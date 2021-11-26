Кудряшов: «Сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел страну»
Кудряшов рассказал, что чувствовал после автогола в матче с Хорватией
12:10
Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал, что происходило в раздевалке после матча с Хорватией.
— В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.
14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.
Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022
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