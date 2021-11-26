Кудряшов о разговоре со Смоловым: «Наверное, его ситуация была тяжелее моей»

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал о поддержке со стороны нападающего Федора Смолова.

— Федя Смолов сказал: «Тезка, все бывает, это футбол. Нужно двигаться дальше». Думаю, он как никто другой понимал меня. Наверное, его ситуация была тяжелее моей. Так что его слова были для меня важны.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

На ЧМ-2018 Федор Смолов не смог забить в серии пенальти в матче 1/4 финала против Хорватии (2:2; 3:4 — по пенальти).

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022