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Сегодня, 19:31

Криштиану Роналду пропустит тренировку сборной Португалии из-за проблем со здоровьем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду пропустит сегодняшнюю тренировку сборной Португалии, сообщает Sky Sports.

37-летний португалец не сможет принять участие в занятии из-за проблем с животом.

Сборная Португалии продолжает подготовку к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки турнира португальцы попали в группу H вместе с Уругваем, Ганой и Кореей.

Португалия проведет первый матч на ЧМ-2022 24 ноября против Ганы.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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