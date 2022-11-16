Криштиану Роналду пропустит тренировку сборной Португалии из-за проблем со здоровьем

Нападающий Криштиану Роналду пропустит сегодняшнюю тренировку сборной Португалии, сообщает Sky Sports.

37-летний португалец не сможет принять участие в занятии из-за проблем с животом.

Сборная Португалии продолжает подготовку к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки турнира португальцы попали в группу H вместе с Уругваем, Ганой и Кореей.

Португалия проведет первый матч на ЧМ-2022 24 ноября против Ганы.