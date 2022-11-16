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Сегодня, 19:20

Петржела назвал Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2022 в Катаре

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре.

«Сложно сказать, за кого буду болеть на чемпионате мира, потому что чехи не играют. Но, думаю, выберу ту команду, которая будет много забивать и технично играть. Сербы, хорваты? Может быть.
Кого считаю фаворитами? Бразилию и Аргентину. Так как соревнования проходят в Катаре, европейским странам будет тяжело играть при такой жаре, а бразильцы и аргентинцы к такому климату привыкли», — сказал Петржела «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Властимил Петржела
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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