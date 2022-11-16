Петржела назвал Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре.

«Сложно сказать, за кого буду болеть на чемпионате мира, потому что чехи не играют. Но, думаю, выберу ту команду, которая будет много забивать и технично играть. Сербы, хорваты? Может быть.

Кого считаю фаворитами? Бразилию и Аргентину. Так как соревнования проходят в Катаре, европейским странам будет тяжело играть при такой жаре, а бразильцы и аргентинцы к такому климату привыкли», — сказал Петржела «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.