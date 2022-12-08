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Сегодня, 12:07

Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии

Сергей Разин
корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть команду, сообщает португальская газета Record.

По сведениям источника, 37-летний форвард заявил главному тренеру Фернанду Сантушу, что может уйти из команды из-за их конфликта. Роналду остался недоволен тем, что он был заменен в матче группового турнира ЧМ-2022 против сборной Кореи (1:2), а также остался в запасе на 1/8 финала против Швейцарии (6:1).

Сообщается, что Роналду сказал Сантушу: «Ты чертовски спешишь заменить меня!»

На ЧМ-2022 в Катаре Роналду провел все 4 матча и отметился забитым голом.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Криштиану Роналду. Роналду — балласт для сборной. Без него Португалия уничтожила Швейцарию

Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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