Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей чемпионата мира-2022.

«Все внимание на ЧМ-2022. Как и всегда, горд, что представляю Португалию. Мы знаем, что путь не будет легким. Испытываем глубочайшее уважение к соперникам, с которыми нам предстоит столкнуться, у которых та же цель, что у нас.

Но вместе мы будем бороться за то, чтобы Португалия заняла свое законное место. Давайте сделаем это!", — написал Роналду в соцсетях.

Португалия в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 встретится с Турцией. Матч пройдет 24 марта. В финале команда сыграет с победителем пары Италия — Северная Македония.