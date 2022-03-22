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Роналду — про стыки ЧМ-2022: «Будем бороться, чтобы Португалия заняла свое законное место»

Роналду поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей чемпионата мира-2022.

«Все внимание на ЧМ-2022. Как и всегда, горд, что представляю Португалию. Мы знаем, что путь не будет легким. Испытываем глубочайшее уважение к соперникам, с которыми нам предстоит столкнуться, у которых та же цель, что у нас.

Но вместе мы будем бороться за то, чтобы Португалия заняла свое законное место. Давайте сделаем это!", — написал Роналду в соцсетях.

Португалия в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 встретится с Турцией. Матч пройдет 24 марта. В финале команда сыграет с победителем пары Италия — Северная Македония.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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