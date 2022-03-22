Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал резко выразился по поводу проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Голландский специалист все еще считает, что это неправильное решение со стороны ФИФА.

«Все знают, что я считаю это нелепым. Смешно, что мы собираемся играть в стране, чтобы, как говорит ФИФА, сделать футбол там лучше. Это чушь собачья.

Ну и как вы это делаете? Организовывая турнир в этой стране? Но это не имеет значения. Все дело в деньгах, финансовых интересах. Это главный мотив ФИФА", — цитирует ван Гала Sky Sports.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов отобралась на турнир. Команда Луи ван Гала заняли первое место группы G в отборочном турнире.