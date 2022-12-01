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Сегодня, 20:58

Коста-Рика — Германия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Германии и Коста-Рики на матч ЧМ-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
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Мануэль Нойер.
Фото AFP

Коста-Рика и Германия объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Коста-Рика: Навас, Фульер, Дуарте, Вастон, Варгас, Овьедо, Агилера, Борхес, Техеда, Кэмпбелл, Венегас.

Запасные: Альварадо, Секейра, Беннетт, Контрерас, Лопес, Мартинес, Матаррита, Руис, Салас, Самора, Торрес, Уилсон, Чакон, Эрнандес.

Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер, Раум, Горетцка, Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Сане, Мюллер.

Запасные: Тер Штеген, Трапп, Адейеми, Белла-Котчап, Брандт, Гетце, Гинтер, Гюнтер, Керер, Клостерманн, Мукоко, Фуллкруг, Хаверц, Хофманн, Шлоттербек.

Матч Коста-Рика — Германия состоится сегодня, 1 декабря и начнется в 22.00 (мск).

Костариканцы перед последним туром идут на третьем месте в группе E с 3 очками, немцы — на четвертой строчке с 1 очком. Лидером группы является Испания с 4 очками, вторые — японцы с 3 очками, опережающие Коста-Рику по разности забитых и пропущенных голов.

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Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Коста-Рика
Германия

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