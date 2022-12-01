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Мартинес: «Бельгия выбыла с ЧМ-2022, но можем уйти с гордо поднятой головой»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Роберто Мартинес.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал игру команды на групповой стадии чемпионата мира-2022.

«На чемпионате мира нелегко выигрывать матчи. Мы не были самими собой в первой игре, потерпели заслуженное поражение во второй игре. Сегодня мы были готовы, создали хорошие моменты, и сейчас нет никаких сожалений. Мы выбыли, но можем уйти с гордо поднятой головой», — приводит слова Мартинеса BBC.

В трех турах групповой стадии ЧМ-2022 Бельгия набрала 4 очка и заняла третье место в группе F. Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: ВВС
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Роберто Мартинес
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