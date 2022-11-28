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Сегодня, 14:00

Корея — Гана: прямая трансляция матча ЧМ-2022

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Осман Букари.
Фото Reuters

28 ноября в городе Эр-Райяне (Катар) сборная Кореи сыграет с Ганой в матче группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Корея — Гана. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 15.45).

Корея с одним баллом занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Гана располагается на четвертой строчке с 0 очков.

24 ноября корейцы сыграли вничью с Уругваем (0:0) на ЧМ-2022, а Гана уступила Португалии (2:3).

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
Гана
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
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