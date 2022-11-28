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Сегодня, 14:00

Сербия — первая сборная в истории ЧМ, забившая два гола в добавленное к первому тайму время

Руслан Минаев
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Сборная Сербии ведет в счете в матче против Камеруна в групповом турнире чемпионата мира-2022 — 2:1.

На гол Жана Кастеллетто на 29-й минуте, сербы ответили двумя мячами в добавленное время. Забивали Страхинья Павлович на 45+1-й минуте и Сергей Милинкович-Савич — на 45+3-й минуте.

Таким образом, Сербия стала первой сборной в истории чемпионатов мира, забившей два гола в добавленное к первому тайму время.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
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