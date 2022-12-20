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Губерниев о Роналду: «Раздутая фигура — он подвел поклонником своим поведением»

Губерниев назвал Роналду раздутой фигурой и главным разочарованием ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Комментатор Дмитрий Губерниев назвал главное разочарование ЧМ-2022. По его мнению, это форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Главное разочарование? Роналду. Он подвел своих поклонников поведением. И оказался такой раздутой фигурой. Удар нужно держать, и на поле все равны. А он так не считает, что странно. Поэтому мне кажется, что главное разочарование — это он», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от Марокко (0:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-ronaldu-okazalsya-razdutoy-figuroy-i-podvyel-poklonnikov-svoim-povedeniem-na-chm-2022-1443450/
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Дмитрий Губерниев
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