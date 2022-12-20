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Сегодня, 16:02

Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий Килиан Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции, утверждает L'Equipe.

Форвард, которому 20 декабря исполняется 24 года, может стать капитаном сборной Франции с марта, когда начнется отбор к Евро-2024.

Однако это произойдет только в том случае, если вратарь Уго Льорис завершит карьеру в национальной команде.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив 8 голов в 7 матчах.

В составе сборной Франции он выигрывал ЧМ-2018, который проходил в России.

Килиан Мбаппе
Уго Льорис
Сборная Франции по футболу
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