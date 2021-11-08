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Главный тренер сборной Чехии заразился коронавирусом

17:08
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустит ноябрьские матчи с командами Кувейта и Эстонии, сообщает iDnes.cz.

В этих матчах руководить командой будет его помощник Иржи Хитры.

11 ноября сборная Чехии 11 ноября проведет товарищеский матч с командой Кувейта, а 16 ноября в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сыграет с Эстонией.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное