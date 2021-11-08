Главный тренер сборной Чехии заразился коронавирусом

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустит ноябрьские матчи с командами Кувейта и Эстонии, сообщает iDnes.cz.

В этих матчах руководить командой будет его помощник Иржи Хитры.

11 ноября сборная Чехии 11 ноября проведет товарищеский матч с командой Кувейта, а 16 ноября в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сыграет с Эстонией.