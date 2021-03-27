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Колосков: «Дзюба сделал все, что от него требовалось»

20:23
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что победа над командой Словении (2:1) во втором туре отборочного турнира может стать ключевой для сборной России в борьбе за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В этой игре главном было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчетом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал все, что от него требовалось, считаю, что эта победа — во многом заслуга правильной тактики», — сказал Колосков ТАСС.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11011507

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