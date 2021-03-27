Колосков: «Дзюба сделал все, что от него требовалось»
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что победа над командой Словении (2:1) во втором туре отборочного турнира может стать ключевой для сборной России в борьбе за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года.
«В этой игре главном было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчетом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал все, что от него требовалось, считаю, что эта победа — во многом заслуга правильной тактики», — сказал Колосков ТАСС.
В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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