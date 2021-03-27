Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дмитрий Губерниев: «Срочно переобуваемся! Теперь решаем, с кем Россия сыграет в финале ЧМ»

20:34
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил результат матча отборочного турнира ЧМ-2018 Россия — Словения (2:1).

«Срочно переобуваемся! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. —  Россия победила! Ну, кто не успел по ходу матча со Словенией переобуться! Показательный поединок с Мальтой срочно всем забыть. Теперь решаем, с кем мы сыграем в финале ЧМ, благо уже под российским флагом.

Вспоминаем срочно — пока не опередили — вспоминаем голы Дзюбы Испаниям и прочим! То есть топовым сборным! Черчесова награждаем... Ну, может, хватит. Глупейшие разговоры про «нулевую» сборную были три дня назад. Сейчас снова заносит.

Да, сыграли прилично. Главное, выиграли. Весь цикл будет тяжелым. Дзюба на самом деле — молодец! Но давайте чуть полегче на поворотах! Наши спортсмены всех победят!"

В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. У гостей отличился Йосип Иличич.

Россия — Словения

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2411
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...