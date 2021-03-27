Дмитрий Губерниев: «Срочно переобуваемся! Теперь решаем, с кем Россия сыграет в финале ЧМ»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил результат матча отборочного турнира ЧМ-2018 Россия — Словения (2:1).

«Срочно переобуваемся! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Россия победила! Ну, кто не успел по ходу матча со Словенией переобуться! Показательный поединок с Мальтой срочно всем забыть. Теперь решаем, с кем мы сыграем в финале ЧМ, благо уже под российским флагом.

Вспоминаем срочно — пока не опередили — вспоминаем голы Дзюбы Испаниям и прочим! То есть топовым сборным! Черчесова награждаем... Ну, может, хватит. Глупейшие разговоры про «нулевую» сборную были три дня назад. Сейчас снова заносит.

Да, сыграли прилично. Главное, выиграли. Весь цикл будет тяжелым. Дзюба на самом деле — молодец! Но давайте чуть полегче на поворотах! Наши спортсмены всех победят!"

В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. У гостей отличился Йосип Иличич.