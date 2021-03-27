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Тренер сборной Словении Кек считает, что Россия одержала заслуженную победу

20:15
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился впечатлениями после матча со сборной России (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Поздравляю Россию с заслуженной победой, — цитирует Кека официальный сайт УЕФА 27 марта. — В матче было много хорошего, но мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такое не прощает. В конце пытались сравнять счет, но не получилось. Наша серия без поражений закончилась, нужно начинать новую. Постараемся исправить ошибки».

В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. У гостей отличился Йосип Иличич.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030789--russia-vs-slovenia/

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