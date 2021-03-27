Тренер сборной Словении Кек считает, что Россия одержала заслуженную победу
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился впечатлениями после матча со сборной России (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Поздравляю Россию с заслуженной победой, — цитирует Кека официальный сайт УЕФА 27 марта. — В матче было много хорошего, но мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такое не прощает. В конце пытались сравнять счет, но не получилось. Наша серия без поражений закончилась, нужно начинать новую. Постараемся исправить ошибки».
В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. У гостей отличился Йосип Иличич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030789--russia-vs-slovenia/
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