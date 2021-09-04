Состав сборной Кипра на матч отбора ЧМ-2022 с Россией
4 сентября сборная Кипра по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Россией. Встреча пройдет в Никосии, начало — в 19.00 (по мск).
Состав сборной Кипра на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
Вратари
· Панайи («Омония»),
· Деметриу («Аполлон» Л),
· Неофитос («Олимпиакос» Н);
Защитники
· Антониадес («Анортосис»),
· Сотериу (АЕЛ; был удален в матче с Хорватией — 0:0),
· Каро («Салернитана»),
· Панайоту («Омония»),
· Псалтис («Омония»),
· Н. Янну («Комо»);
Полузащитники
· Кастанос («Салернитана»),
· Кателарис («Аполлон» Л),
· Хам. Кириаку («Аполлон» Л),
· Гогич («Хиберниан»),
· Артиматас («Анортосис»),
· Христофи («Анортосис»);
Нападающие
· Папулис («Омония»),
· Лойзу («Омония»),
· Циони («Омония»),
· Захариу («Омония»),
· Питтас («Аполлон» Л),
· Илиа («Этникос Ахнас»),
· Авраам («Анортосис»).
После 4 игр команда Валерия Карпина занимает второе место с 7 очками в турнирной таблице группы H. Кипр — 4 балла и 6-я строчка.
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю