Ургант пошутил о третьем золоте сборной России по «пляжке» и «чуждом нам футболе»

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил о победе сборной России по пляжному футболу и об игре национальной команды по футболу.

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил о победе сборной России по пляжному футболу и об игре национальной команды по футболу.

«Наша сборная по пляжному футболу — трехкратные чемпионы мира! — сказал Ургант. — Мы отдельно благодарим их за эту победу, потому что благодаря этой победе мы узнали о двух предыдущих чемпионствах.

Позавчера наша сборная по футболу впервые играла матч под руководством нового тренера Валерия Карпина. Не по пляжному футбол, а по этому, враждебному нам футболу. Давай назовем его чуждым.

Против Хорватии сыграли, и очень достойно выступили ребята. 0:0 — это хорошо! Там буквально один гол — и была бы наша победа. А если бы гол забила Хорватия, то была бы победа Хорватии. Такая аналитика в начале передачи».

В финале чемпионата мира по пляжному футболу Россия обыграла Японию (5:2).