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Ургант пошутил о третьем золоте сборной России по «пляжке» и «чуждом нам футболе»

00:35
Иван Ургант. Фото Первый канал
Иван Ургант. Фото Первый канал
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Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил о победе сборной России по пляжному футболу и об игре национальной команды по футболу.

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил о победе сборной России по пляжному футболу и об игре национальной команды по футболу.

«Наша сборная по пляжному футболу — трехкратные чемпионы мира! — сказал Ургант. — Мы отдельно благодарим их за эту победу, потому что благодаря этой победе мы узнали о двух предыдущих чемпионствах.

Позавчера наша сборная по футболу впервые играла матч под руководством нового тренера Валерия Карпина. Не по пляжному футбол, а по этому, враждебному нам футболу. Давай назовем его чуждым.

Против Хорватии сыграли, и очень достойно выступили ребята. 0:0 — это хорошо! Там буквально один гол — и была бы наша победа. А если бы гол забила Хорватия, то была бы победа Хорватии. Такая аналитика в начале передачи».

В финале чемпионата мира по пляжному футболу Россия обыграла Японию (5:2).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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