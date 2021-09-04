Кипр — Россия, отбор ЧМ-2022: кто тренер сборной России по футболу?
Главным тренером сборной России по футболу является Валерий Карпин. 52-летний специалист возглавляет национальную команду с 23 июля 2021 года.
1 сентября Карпин дебютировал в роли тренера российской сборной. Его команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. 4 сентября россияне в Никосии встретятся с Кипром. Встреча начнется в 19.00 (по московскому времени).
До российской национальной команды Карпин тренировал «Ростов», армавирское «Торпедо», «Мальорку» и московский «Спартак».
Во время своей профессиональной карьеры футболиста выступал за красно-белых, «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту» и другие команды. На его счету 72 матча за сборную и 17 забитых мячей.
Сборная России с 7 очками занимает 2-е место в турнирной таблице группы H после 4 туров. Кипр с 4 баллами располагается на последней, 6-й строчке.
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