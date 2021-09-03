Россия против Кипра: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022

Сборная России проведет против Кипра второй матч сентябрьской части отборочного турнира чемпионата мира-2022. В первой встрече осени, которая стала дебютной для Валерия Карпина на посту главного тренера, россияне сыграли в Москве вничью с Хорватией (0:0).

Матч Кипр — Россия пройдет в субботу, 4 сентября. Игру примет стадион GSP («Джи Эс Пи») в городе Никосия.

Начало матча Кипра и России назначено на 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Первый канал. Трансляция также будет доступна онлайн на сайте компании на этой странице.