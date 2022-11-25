Кевин де Брейне расстроен тем, что не может показывать на ЧМ-2022 такую же игру, как в «Манчестер Сити»

Нападающий сборной Бельгии Кевин де Брейне прокомментировал свою игру на чемпионате мира в Катаре.

«Мы не можем играть так же, как в «Манчестер Сити». В национальной команде нужно адаптироваться к игрокам, которые вас окружают. Расстраивает ли это меня? Да, но я должен показывать это меньше, хотя это и есть то совершенство, к которому я стремлюсь», — приводит Daily Mail слова де Брейне.

24 ноября сборная Бельгии обыграла Канаду в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (1:0) и, набрав 3 очка, возглавила группу F. 27 ноября бельгийцы встретятся с Марокко. Начало игры — в 16.00 по московскому времени.