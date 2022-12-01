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Кержаков — о возможной победе Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре: «Пока что Бразилия впечатлила больше»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о главном претенденте на победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Можно ли считать Аргентину фаворитом турнира после матча с Мексикой? Сложно об этом говорить, пока что Бразилия впечатлила больше. Но Бразилия с Неймаром и без него — это абсолютно две разные по уровню команды. Как и сборная Франция с Мбаппе или без него. Эти игроки очень важны своим сборным в плей-офф», — сказал Кержаков «СЭ».

Аргентина вышла в 1/8 финала чемпионата мира, заняв первое место в группе С. Команда набрала шесть очков. В первом матче плей-офф аргентинцы сыграют против Австралии, встреча состоится 3 декабря.

У Бразилии остался один матч на групповой стадии — против Камеруна, он состоится 2 декабря.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Александр Кержаков
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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