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Сегодня, 08:22

Казанский назвал скрытых героев ЧМ-2022 во Франции и Аргентине

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный комментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» перед финальным матчем ЧМ-2022 рассказал, кто является скрытыми героями в Аргентине и Франции.

— В любой классной команде есть скрытый герой. Он держится в тени, хотя от его игры многое зависит. Кто у Аргентины такой?

— Фернандес. Ему всего 21 год, в сборной дебютировал в сентябре, да и начинал турнир не в старте. Но сейчас это ключевая фигура в центре поля. Поражает его скорость принятия решений, невероятная рассудительность. Парень и мяч неплохо двигает, и в отборе хорош. Для меня Фернандес — одно из открытий чемпионата.

— Кто у Франции скрытый герой?

— Гризманн. Сколько у него в Катаре забитых мячей? Ноль! Да, три голевые отдал, но они уместились в две игры: с Англией и Данией. При этом именно на Гризманне держится весь командный каркас. Знаете, как во Франции его сейчас называют? «ПВАнтуан»!

— Забавно.

— Он действительно все склеил. По сравнению с ЧМ-2018 у Франции в средней линии нет ни Матюиди, ни Погба, ни Канте. Но она не провисает. В том числе благодаря Гризманну, который успевает везде. И игру ведет, и сзади отрабатывает. Ну и, конечно, вызывает восхищение его уникальная серия — за сборную провел уже 73 матча подряд! Вы только вдумайтесь в эту цифру!

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Эмоции &laquo;Альбиселесте&raquo; после выхода в&nbsp;финал после матча Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия (3:0). Денис Казанский: «В финале победит Аргентина — 3:1»
Антуан Гризманн
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Денис Казанский
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