Месси рассказал, что изучал технику вратаря сборной Хорватии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какую технику выбрал для пробития пенальти в матче полуфинала с командой Хорватии (3:0) в ворота Доминика Ливаковича.

«Я изучал технику хорватского вратаря. Мы говорили о том, как он долго ждет, прежде чем среагировать. Лучше всего было удивить и пробить сразу», — сказал Месси на пресс-конференции.

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.