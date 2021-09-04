Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).

«Что будем делать с выносливостью? Сегодня была беда во втором тайме, наши ребята играли на отбой. А если бы соперник был посильнее? Нас бы дожали. Это звоночек для Карпина. Такой команде, как Кипр, нужно было забивать гораздо больше. Возможно, фактор забитых голов может сыграть свою роль в борьбе за первое место в группе. Смолов сыграл замечательно, у него образовалась хорошая связка с Рифатом. Следующий матч наша сборная обязана выигрывать с легкостью», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч сборная России проведет против Мальты. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.