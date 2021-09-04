Актер Баринов — о победе сборной: «Что будем делать с выносливостью? Во втором тайме играли на отбой»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).
«Что будем делать с выносливостью? Сегодня была беда во втором тайме, наши ребята играли на отбой. А если бы соперник был посильнее? Нас бы дожали. Это звоночек для Карпина. Такой команде, как Кипр, нужно было забивать гораздо больше. Возможно, фактор забитых голов может сыграть свою роль в борьбе за первое место в группе. Смолов сыграл замечательно, у него образовалась хорошая связка с Рифатом. Следующий матч наша сборная обязана выигрывать с легкостью», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Следующий матч сборная России проведет против Мальты. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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